В Нижнем Тагиле поликлиника № 4 примет участие в смотре-конкурсе
Сегодня, 19:28Здоровье и экологияФото: сайт городской поликлиники
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В Нижнем Тагиле городская поликлиника № 4 представит на конкурсе результаты освоения бережливых технологий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает газета «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На каждом этаже медучреждения находятся сестринские посты, что позволяет пациентам сразу подниматься к врачу, а не ждать очереди в регистратуру, сообщила главврач поликлиники Жанна Климова.
Медучреждение провело три диспансерные субботы, которые помогли 660 тагильчанам проверить свое здоровье. Также в поликлинике проходила акция «День пенсионера», в ходе которой обследование прошли 161 тагильчанин.
В здании открылся «Центр здоровья» и новый процедурный кабинет, который оборудован пятью цветными экранами для ориентирования пациентов.
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