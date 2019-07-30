В Нижнем Тагиле поликлиника № 4 примет участие в смотре-конкурсе

На каждом этаже медучреждения находятся сестринские посты, что позволяет пациентам сразу подниматься к врачу, а не ждать очереди в регистратуру, сообщила главврач поликлиники Жанна Климова.

Медучреждение провело три диспансерные субботы, которые помогли 660 тагильчанам проверить свое здоровье. Также в поликлинике проходила акция «День пенсионера», в ходе которой обследование прошли 161 тагильчанин.