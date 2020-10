Минздрав планирует направить на борьбу с COVID-19 студентов свердловских медвузов

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов потребовал направить учащихся в медвузах в больницы для лечения «ковидных» пациентов, пишет Ура.ру.

В редакции имеется копия распоряжения министра от 30 октября. Согласно документу, для лечения больных коронавирусом направят студентов, которые учатся на средства бюджета. Карлов направил письмо на имя ректора Уральской государственной медакадемии с требованием предоставить список таких учащихся. В анкете требуется указать специальность, контактные данные и согласие на перевод в медицинское учреждение для работы. В общей сложности планируется привлечь 372 человека. Из них 111 для работы с детьми. Среди списка больниц, куда направят ординаторов, ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле, которой должны предоставить 20 медиков-учащихся. Студенты, под соответствующим контролем, смогут выполнять дежурство и обходы, назначать лечение и вести истории болезни. Напомним, мэрия Каменска-Уральского попросила у местных предприятий направить в больницы города медиков из своих санитарных частей. Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter