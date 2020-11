Сегодня, 30 ноября, редакция TagilCity.ru провела очередные замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Газоанализатор не зафиксировал содержание диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, сероводорода и формальдегида.

Замеры проводились при температуре воздуха -12 и юго-восточном ветре со скоростью один-два метра в секунду. В результате прибор не зафиксировал превышение в воздухе предельно допустимой концентрации пяти веществ-загрязнителей. Video: TagilCity.ru Напомним, по итогам предыдущей недели газоанализатор фиксировал превышение ПДК диоксида азота, диоксида серы и формальдегида в пять из семи дней. Однако в правительстве России планируют исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух». Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

