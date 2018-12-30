Житель Екатеринбурга спас кошку и голубя в один день

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Житель Екатеринбурга Евгений Зенков спас голубя и кошку.
Сюжеты: Екатеринбург
28 декабря житель Екатеринбурга Евгений Зенков спас двух животных, застрявших на дереве.
На первом вызове зооспасателю пришлось вызволять кошку. Затем поступила информация о голубе, который повис вниз головой на высоте 3-4 этажа. На лапе у птицы был моток ниток, которыми он зацепился за ветку.
Видео
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Видео: Е1.ru
Мужчина снял птицу при помощи удочки. Голубь был отпущен на свободу, а кошке ищут новых хозяев, сообщает Е1.ru.
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