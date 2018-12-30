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Житель Екатеринбурга спас кошку и голубя в один день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга спас кошку и голубя в один день

Сегодня, 12:33Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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