Власти Свердловской области решают вопрос о продлении карантина
Сегодня, 18:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшее время в Свердловской области решится вопрос о продлении карантина на неделю, до 12 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков, пишет 66.ру.
Сюжеты:
По его словам, все будет зависеть от ситуации в стране. Решение примут в течение двух-трех дней. Также вице-губернатор напомнил, что жителям стоит выходить из дома только в крайнем случае — в магазин, аптеку и т. д.
Напомним, официальные ограничения пока действуют до 5 апреля. Свердловчанам следует соблюдать режим полной изоляции.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей