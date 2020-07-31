В Свердловской области из-за угрозы ливней и града продлено экстренное предупреждение
Сегодня, 18:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в ночь с 31 июля на 1 августа сохраняется экстренное предупреждение об усилении ветра, сильных дождях и граде, сообщили в МЧС региона.
Спасатели рекомендуют свердловчанам в непогоду по возможности оставаться дома, а также закрывать все окна, двери и дымоходы. При нахождении в ливень на улице стоит обращать внимание на устойчивость различных конструкций и целостность линий электропередач. Не нужно прятаться под деревьями. Автолюбителям лучше прекратить движение и припарковаться на обочине.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по экстренным номерам 101 или 112.
Напомним, 29 июля ливень затопил центральные улицы Нижнего Тагила, и сегодня продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Например, на Красном Камне дорожные службы восстанавливают дорожное покрытие, смытое потоками воды.
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