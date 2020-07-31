В Свердловской области из-за угрозы ливней и града продлено экстренное предупреждение

Спасатели рекомендуют свердловчанам в непогоду по возможности оставаться дома, а также закрывать все окна, двери и дымоходы. При нахождении в ливень на улице стоит обращать внимание на устойчивость различных конструкций и целостность линий электропередач. Не нужно прятаться под деревьями. Автолюбителям лучше прекратить движение и припарковаться на обочине.