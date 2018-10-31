ДЦГБ реагировала на курение в здании 1 раз за год: в день выхода новости TagilCity.ru

23 октября и.о. главврача Демидовской ЦГБ Виктория Набока сообщила редакции, что при выявлении нарушения запрета о курении на территории медучреждения, информация о нарушителе передается в районный отдел полиции. Также в сообщении указывалось, что пациентов знакомят с правилами внутреннего распорядка под роспись, а для предотвращения курения на территории стационара установлены камеры видеофиксации.

Однако, 25 октября редакция TagilCity.ru посетила больницу и обнаружила, что курение в гнойно-хирургическом отделении ДЦГБ не прекратилось, об этом свидетельствовало наличие пепельницы с окурками и стойкий запах табачного дыма. Факт курения на этаже также подтвердили пациенты. О задымленных коридорах стационара и пропахшей табаком одежде тагильчане сообщили в редакцию TagilCity.ru в начале октября. Публикация о том, что недовольных пациентов просят понять курильщиков вышла 9 октября.

Как сообщили в полиции Нижнего Тагила, в 2018 году из Демидовской городской больницы было только 1 заявление о факте курения в медучреждении. Примечательно, что сообщение поступило 26 октября, в день выхода очередной публикации о непрекращающемся курении в стенах отделения на TagilCity.ru.

В 2018 году в ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» из указанного учреждения поступило 1 сообщение по факту курения пациентов на территории ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», которое было зарегистрировано 26 октября 2018 года. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, решение по нему будет принято в установленные законом сроки, сообщили в полиции Нижнего Тагила.