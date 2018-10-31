ДЦГБ реагировала на курение в здании 1 раз за год: в день выхода новости TagilCity.ru
Всего одно заявление по факту курения на этаже отделения Демидовской городской больницы поступило в полицию Нижнего Тагила в 2018 году. Меры реагирования, на которые ранее ссылалась администрация медучреждения, начались 26 октября после того, как редакция TagilCity.ru посетила накануне стационар.
23 октября и.о. главврача Демидовской ЦГБ Виктория Набока сообщила редакции, что при выявлении нарушения запрета о курении на территории медучреждения, информация о нарушителе передается в районный отдел полиции. Также в сообщении указывалось, что пациентов знакомят с правилами внутреннего распорядка под роспись, а для предотвращения курения на территории стационара установлены камеры видеофиксации.
Однако, 25 октября редакция TagilCity.ru посетила больницу и обнаружила, что курение в гнойно-хирургическом отделении ДЦГБ не прекратилось, об этом свидетельствовало наличие пепельницы с окурками и стойкий запах табачного дыма. Факт курения на этаже также подтвердили пациенты. О задымленных коридорах стационара и пропахшей табаком одежде тагильчане сообщили в редакцию TagilCity.ru в начале октября. Публикация о том, что недовольных пациентов просят понять курильщиков вышла 9 октября.
Как сообщили в полиции Нижнего Тагила, в 2018 году из Демидовской городской больницы было только 1 заявление о факте курения в медучреждении. Примечательно, что сообщение поступило 26 октября, в день выхода очередной публикации о непрекращающемся курении в стенах отделения на TagilCity.ru.
В 2018 году в ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» из указанного учреждения поступило 1 сообщение по факту курения пациентов на территории ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», которое было зарегистрировано 26 октября 2018 года. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, решение по нему будет принято в установленные законом сроки, сообщили в полиции Нижнего Тагила.
Редакция решила узнать у администрации Демидовской городской больницы, почему за год было только 1 обращение и только в день повторной публикации о курильщиках в медучреждении. Однако оперативно получить комментарии 31 октября не удалось. По словам секретаря, главврача учреждения не было на месте.