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ДЦГБ реагировала на курение в здании 1 раз за год: в день выхода новости TagilCity.ru
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДЦГБ реагировала на курение в здании 1 раз за год: в день выхода новости TagilCity.ru

Сегодня, 18:35Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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