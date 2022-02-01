Иностранцы в Екатеринбурге обокрали внучку ветерана Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге раскрыта кража медалей ветерана ВОВ

Дед свердловчанки участвовал в Великой Отечественной войне. Его награды внучка хранила в сейфе как реликвию. А не так давно медали и ордена пропали.

Два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другие боевые награды принадлежали екатеринбуржцу, который скончался еще в 70 годах 20 века. Память о ветеране бережно хранила семья. Но неизвестные проникли в жилище и похитили ценности. Обнаружив это, внучка ветерана обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты выяснили, что в помещение проникли путем подбора ключа к входной двери. Опустошив сейф, неизвестные бросили орудие взлома и оставили следы на полу. Видео: МВД России Оперативники уголовного розыска «вычислили» подозреваемых. Ими оказались двое выходцев из стран СНГ, одному из них 19, а другому 23 года. Решением суда они взяты под стражу. Похищенные ценности у них изъяты. После завершения следственных действий награды вернут внучке ветерана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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