Иностранцы в Екатеринбурге обокрали внучку ветерана Великой Отечественной войны

Иностранцы в Екатеринбурге обокрали внучку ветерана Великой Отечественной войны
Иностранцы в Екатеринбурге обокрали внучку ветерана Великой Отечественной войны
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге раскрыта кража медалей ветерана ВОВ

Дед свердловчанки участвовал в Великой Отечественной войне. Его награды внучка хранила в сейфе как реликвию. А не так давно медали и ордена пропали.

Два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другие боевые награды принадлежали екатеринбуржцу, который скончался еще в 70 годах 20 века. Память о ветеране бережно хранила семья. Но неизвестные проникли в жилище и похитили ценности.

Обнаружив это, внучка ветерана обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты выяснили, что в помещение проникли путем подбора ключа к входной двери. Опустошив сейф, неизвестные бросили орудие взлома и оставили следы на полу.

Видео:МВД России

Оперативники уголовного розыска «вычислили» подозреваемых. Ими оказались двое выходцев из стран СНГ, одному из них 19, а другому 23 года. Решением суда они взяты под стражу. Похищенные ценности у них изъяты. После завершения следственных действий награды вернут внучке ветерана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сюжеты:
Екатеринбург
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