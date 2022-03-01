Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме

Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме
Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: 1MI
Женщину, которая без вести пропала с 5-летним ребенком в Верхней Пышме, разыскивает следственный комитет.

На сегодняшний день местонахождение Виктории Шебалиной, 10 февраля 1988 года рождения, и ее несовершеннолетнего сына Ильи Шебалина, 16 мая 2016 года рождения, неизвестно.

Ранее пропавшие проживали в Алтайском крае в Бийске, а затем переехали на Урал. В последнее время мать и сын обитали в Верхней Пышме на улице Орджоникидзе, 24. Семья может находиться в Екатеринбурге, сообщает СУ СКР по Верхней Пышме.

Фото:CУ СКР по Верхней Пышме

Напомним, в Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший Евгений Малахов, который пропал 7 февраля. Мужчина страдает психическим заболеванием.

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