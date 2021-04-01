Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге

Пожилую женщину, неожиданно выбежавшую на проезжую часть в районе улицы Саввы Белых в Екатеинбурге, не заметил 54-летний водитель Lada Granta.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что женщина выбежала из-за стоящего во встречном направлении транспорта. Он двигался со скоростью около 40 км/ч и, увидев пешехода, применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось.
От полученных травм женщина скончалась.
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина за рулем легковушки был трезв. Стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Напомним, 22 марта в Екатеринбурге в ДТП погибла 9-летняя девочка. Она также переходила дорогу в неустановленном месте и попала под машину.