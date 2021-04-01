Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге

Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
31 марта пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя организованный пешеходный переход находился поблизости.

Пожилую женщину, неожиданно выбежавшую на проезжую часть в районе улицы Саввы Белых в Екатеинбурге, не заметил 54-летний водитель Lada Granta.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что женщина выбежала из-за стоящего во встречном направлении транспорта. Он двигался со скоростью около 40 км/ч и, увидев пешехода, применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось.

От полученных травм женщина скончалась.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина за рулем легковушки был трезв. Стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, 22 марта в Екатеринбурге в ДТП погибла 9-летняя девочка. Она также переходила дорогу в неустановленном месте и попала под машину.

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