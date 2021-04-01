Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что женщина выбежала из-за стоящего во встречном направлении транспорта. Он двигался со скоростью около 40 км/ч и, увидев пешехода, применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось.