Студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней

Студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: предоставлено "Лиза Арлет"пропавшая девушка
Десять дней ищут студентку и ее молодого человека, которые исчезли в Екатеринбурге.

С 22 марта 2021 года ушла из дома и не вернулась 17-летняя Елизавета Кирякова. Ее молодой человек Андрей также не выходил на связь. Место нахождении молодых людей неизвестно, сообщает Znak.com.

Заявление о ее пропаже поступило 24 марта в отдел полиции.

Девушка уроженка поселка Полевского Свердловской области. Особые приметы: длинные волосы рыжего цвета, карие глаза, рост 170 сантиметров и худощавое телосложение. Одежда: темно-синяя куртка, синие джинсы, розовая шапка и черные ботинки. С собой у нее был черный рюкзак.

На данный момент в поисках участвует поисковый отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, 13-летняя школьница на Урале ушла из дома и не вернулась.

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Екатеринбург
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