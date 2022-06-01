Мама убийцы Ксении Каторгиной прокомментировала решение Верховного суда

Мама Екатерины Меньшиковой, которая судом признана одной из убийц владелицы дорогой иномарки в Екатеринбурге, рассказала, что дочь не стала настаивать на изменении приговора.

31 мая Верховный Суд РФ рассмотрел дело убийц 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Приговор Екатерине Меньшиковой не изменили, сообщает «КП-Екатеринбург». Напомним, что женщину убили при помощи ножа и электрошокера 10 октября 2019 года на Уралмаше. Тело было найдено в люке. Виновным признали Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его сожительницу Екатерину Меньшикову. Целью убийства было похищение дорогой иномарки Audi Q5, для последующей продажи (что злоумышленники успели сделать). Федоровичу и Ахметвалиеву дали по 20 лет колонии строгого режима, а Меньшиковой – 17 лет общего режима. Затем наказание смягчили: Меньшиковой до 16 лет, а Ахметвалиеву – до 19,5 лет. Суд оставил без изменения приговор, потому что не хватило у нее силы и духа самой сделать заявление, рассказать в подробностях, как это все происходило, и кто по факту являлся организатором всех этих преступлений,рассказала мама обвиняемой. Также мать считает, что, когда судья спрашивал ее, есть ли отводы, есть ли ходатайства, дочери следовало сделать громкое заявление, чтобы дело отправили на пересмотр. По словам обвиняемой, организатором и инициатором убийства является Михаил Федорович. Сама Меньшикова и Ахметвалиев якобы совершали действо по принуждению.

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