В московской больнице умер сотрудник СКР, на которого напали с ножом

После нападения пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали. Медики оценивали его состояние, как тяжёлое. От полученных травм сотрудник СКР умер в реанимации.

По информации некоторых СМИ, погибший не принимал участие в расследованиях, а занимался обращениями граждан.

Напомним, сегодня, 1 октября, в Москве на проходной Следственного комитета неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника. Позже нападавший был задержан. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга.