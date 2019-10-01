В московской больнице умер сотрудник СКР, на которого напали с ножом
Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудник СКР России, на которого сегодня днём было совершено нападения у проходной ведомства, скончался в НИИ Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
После нападения пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали. Медики оценивали его состояние, как тяжёлое. От полученных травм сотрудник СКР умер в реанимации.
По информации некоторых СМИ, погибший не принимал участие в расследованиях, а занимался обращениями граждан.
Напомним, сегодня, 1 октября, в Москве на проходной Следственного комитета неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника. Позже нападавший был задержан. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга.
На проходной СК России зарезали мужчину
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