12-летняя школьница со шрамом на переносице пропала в Нижнем Тагиле

12-летняя школьница со шрамом на переносице пропала в Нижнем Тагиле
12-летняя школьница со шрамом на переносице пропала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:14ПроисшествияФото: 1MI
12-летняя Мария Девкина разыскивается в Нижнем Тагиле. Около 19 часов 29 сентября девочка ушла из дома на улице Дружинина и не вернулась. 

Рост школьницы составляет 160-165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, прямые волосы светло-русого цвета, серые глаза, а на переносице шрам. Отмечается, что девочка картавит, сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское".

В день пропажи Мария была одета в короткую куртку цвета кофе с молоком, черное трико, черные кроссовки, футболку молочного цвета с изображением птиц.

На розыск девочки направлен весь личный состав, проводятся поисковые мероприятия. Также привлечены волонтеры. Они проверяют возможные места скопления молодежи - торговые центры, магазины. Кроме того, мониторятся социальные сети и допрашиваются знакомые девочки.

В полиции отметили, что ранее школьница никогда не уходила из дома и на учете в ПДН не состоит.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-65-02 – дежурная часть или по телефону 02.

Напомним, в Екатеринбурге неделю искали двух пропавших 14-летних школьниц. В результате они были найдены в Челябинской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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