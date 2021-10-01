12-летняя школьница со шрамом на переносице пропала в Нижнем Тагиле

12-летняя Мария Девкина разыскивается в Нижнем Тагиле. Около 19 часов 29 сентября девочка ушла из дома на улице Дружинина и не вернулась.

Рост школьницы составляет 160-165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, прямые волосы светло-русого цвета, серые глаза, а на переносице шрам. Отмечается, что девочка картавит, сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское". В день пропажи Мария была одета в короткую куртку цвета кофе с молоком, черное трико, черные кроссовки, футболку молочного цвета с изображением птиц. На розыск девочки направлен весь личный состав, проводятся поисковые мероприятия. Также привлечены волонтеры. Они проверяют возможные места скопления молодежи - торговые центры, магазины. Кроме того, мониторятся социальные сети и допрашиваются знакомые девочки. В полиции отметили, что ранее школьница никогда не уходила из дома и на учете в ПДН не состоит. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское" Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-65-02 – дежурная часть или по телефону 02. Напомним, в Екатеринбурге неделю искали двух пропавших 14-летних школьниц. В результате они были найдены в Челябинской области. Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

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