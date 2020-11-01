Екатеринбуржцы рассказали о скончавшемся после выписки из «красной» зоны родственнике

31 октября нам позвонили, сказали: забирайте его, выписываем. Я объяснила, что я не в городе, физически не могу. На меня стали кричать: «Почему мы под вас должны подстраиваться?». Объяснили, что могут просто выписать его, не дожидаясь родственников. Но я понимаю, они все сейчас перегружены. Мы поменяли планы, договорились, поехали и забрали, рассказала дочь погибшего.