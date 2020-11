Екатеринбуржцы рассказали о скончавшемся после выписки из «красной» зоны родственнике

Жители Екатеринбурга рассказали о кончине 63-летнего родственника через несколько часов после выписки из «красной» зоны в Сысерти, пишет E1.

Дочь скончавшегося мужчины рассказывает, что две недели назад он почувствовал себя плохо — появилась одышка, кашель, а также у него было больное сердце. Сначала родные обратились в больницу № 40, где больному сделали рентген, а затем из отправили в 14-ю больницу. С 18 октября 63-летний мужчина находился в Сысертской больнице с пневмонией. У него был взят анализ на выявление коронавируса, но инфекция не подтвердилась. Девушка рассказала, что ее отец лежал в «красной» зоне, так как вся больница перепрофилирована под лечение коронавируса. Однако там лежат и люди с пневмонией. 31 октября нам позвонили, сказали: забирайте его, выписываем. Я объяснила, что я не в городе, физически не могу. На меня стали кричать: «Почему мы под вас должны подстраиваться?». Объяснили, что могут просто выписать его, не дожидаясь родственников. Но я понимаю, они все сейчас перегружены. Мы поменяли планы, договорились, поехали и забрали, рассказала дочь погибшего. Оказалось, что ее отец был в еще худшем состоянии, чем до попадания в больницу. Родственники пытались связаться с больницей, но им ни по одному из номеров телефонов не ответили. В результате родственники вызвали скорую. Приехавшие медики начали делать кардиограмму и мерить давление, в это время пациент скончался. В результате врачи констатировали смерть от остановки сердца. По словам медицинского юриста Марины Агапочкиной, родственники могут обратиться в Следственный комитет, а следователи должны назначить судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, с тем же заявлением нужно обратиться в Росздравнадзор, Минздрав и прокуратуру Свердловской области, попросить провести проверку. Напомним, 19 октября в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя пациентка. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Осмотревший ее реаниматолог установил, что состояние стабильное. Пациентка была направлена на прохождение компьютерной томографии. Во время процедуры у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не принесли эффекта, пенсионерку спасти не удалось. В Нижнем Тагиле в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина

