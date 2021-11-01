Анкету на сайте вебкам-моделей опубликовала жертва изнасилования в Екатеринбурге

Ее фото и видео интимного содержания на личной странице сайта онлайн интим-услуг обнаружили пользователи соцсетей, пишет «КП-Екатеринбург».
В описании профиля свердловчанки есть не только ее физические параметры и сексуальные предпочтения, но и данные об увлечениях студентки. Например, девушка увлекается психологией, чтением книг, компьютерными играми, танцами, а также готова к различным экспериментам.
Напомним, об изнасиловании 23-летняя студентка из Екатеринбурга рассказала накануне на своей странице в соцсетях. Свердловчанка пожаловалась на мужчину, который напал на нее в парке, а потом увез в гостиницу и продолжил насиловать там. Девушка обратилсь в полицию, где ее приняли за представительницу древнейшей профессии, которой не заплатил очередной клиент. В итоге пострадавшая обратилась в СК по Свердловской области.