Анкету на сайте вебкам-моделей опубликовала жертва изнасилования в Екатеринбурге

Напомним, об изнасиловании 23-летняя студентка из Екатеринбурга рассказала накануне на своей странице в соцсетях. Свердловчанка пожаловалась на мужчину, который напал на нее в парке, а потом увез в гостиницу и продолжил насиловать там. Девушка обратилсь в полицию, где ее приняли за представительницу древнейшей профессии, которой не заплатил очередной клиент. В итоге пострадавшая обратилась в СК по Свердловской области.