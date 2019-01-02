Террористы? Маршрутная ГАЗель взорвалась в Магнитогорске

В Магнитогорске, спустя два дня после взрыва газа в жилом доме, взорвалась пассажирская ГАЗель. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека, однако официальной информации о том, были ли они доставлены в больницу, либо погибли – нет.

В СМИ появилась информация о том, что перед тем, как маршрутка загорелась, было слышно несколько хлопков. Также появились данные, что ГАЗель взорвалась в результате работы силовиков по задержанию террористов, причастных к взрыву в жилом доме 31 декабря, пишет ZNAK.

В правоохранительных органах информацию о возможной операции по задержанию террористов не подтвердили, машина сгорела из-за неисправности газового оборудования, сообщили в МУ МВД по Челябинской области.