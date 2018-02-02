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Воры снова украли качели в отремонтированном дворе на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воры снова украли качели в отремонтированном дворе на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 февраля, 11:35ПроисшествияЛев Истомин
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