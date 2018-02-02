Воры снова украли качели в отремонтированном дворе на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Новую детскую площадку во дворе оборудовали всего полгода назад в прошлом году. В октябре возле дома установили качели, но первые не простояли даже до зимы.

После этого я обратился в наш ЖЭК, попросил их закрепить болты на вторых качелях сваркой, чтобы не украли. Но так, видимо, никто ничего не сделал рассказывает житель дома Илья.

В ночь на 1 февраля во дворе пропали вторые качели. Несмотря на массивность конструкции, злоумышленники смогли утащить ее часть.

Отметим, что плату за обустройство детской площадки на Уральском проспекте включали в платежки жильцов многоквартирного дома.

В управляющей компании «СтройСервис» заявили, что проверят кражу и, возможно, подключат к разбирательству участкового уполномоченного.

Во дворах на ГГМ, которые вошли в план реконструкции в Нижнем Тагиле, продолжаются работы по благоустройству. В конце сентября журналисты TagilCity.ru побывали во дворах по Уральскому проспекту, 58 и Черноисточинскому шоссе, 7/2.

Напомним, что ранее в отремонтированном дворе дома № 7/2 по Черноисточинскому шоссе этой осенью произошел конфликт со стрельбой между жильцами дома и группой подростков, которые портили площадку.