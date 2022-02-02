Серийный похититель велосипедов пойдет под суд в Березовском

Как полагает следствие, в сентябре минувшего года молодой человек вышел досрочно из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. По возвращению в Березовский на обвиняемого надели электронный браслет, чтобы отслеживать его перемещения на время оставшейся части наказания.
Но уже через неделю у юноши случился рецидив, он снял с себя браслет и отправился похищать велосипеды. Большую часть краж он совершил в многоквартирных домах, заходя в подъезд вслед за жильцами. Украденные велосипеды он продавал прохожим на улице.
С сентября по ноябрь рецидивист смог похитить 15 велосипедов общей стоимостью почти 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении молодого человека отправлено в суд, ему грозит до двух лет лишения свободы по каждому эпизоду хищения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.