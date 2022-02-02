Серийный похититель велосипедов пойдет под суд в Березовском

Как полагает следствие, в сентябре минувшего года молодой человек вышел досрочно из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. По возвращению в Березовский на обвиняемого надели электронный браслет, чтобы отслеживать его перемещения на время оставшейся части наказания.