Трехэтажный частный дом полыхал в Нижнем Тагиле

Возгорание произошло вечером первого февраля. В доме живет пенсионер с взрослыми детьми. Хозяин дома ужинал, когда услышал звуки пожара. Отправившись проверить, что происходит, он увидел, что полыхают верхние этажи здания. Тут же пожар увидела возвращавшаяся с работы дочь пенсионера и позвонила ему, а после спасателям.
Пожилой владелец дома покинул здание, а прибывшие пожарные потушили пламя. Огонь повредил крышу, перекрытия и вещи на всех этажах. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.