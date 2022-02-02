Трехэтажный частный дом полыхал в Нижнем Тагиле

Трехэтажный частный дом полыхал в Нижнем Тагиле
Трехэтажный частный дом полыхал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Трехэтажный частный дом на улице Ясная горел в Нижнем Тагиле.

Возгорание произошло вечером первого февраля. В доме живет пенсионер с взрослыми детьми. Хозяин дома ужинал, когда услышал звуки пожара. Отправившись проверить, что происходит, он увидел, что полыхают верхние этажи здания. Тут же пожар увидела возвращавшаяся с работы дочь пенсионера и позвонила ему, а после спасателям.

Фото:ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Пожилой владелец дома покинул здание, а прибывшие пожарные потушили пламя. Огонь повредил крышу, перекрытия и вещи на всех этажах. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

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