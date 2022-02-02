Трехэтажный частный дом полыхал в Нижнем Тагиле

Возгорание произошло вечером первого февраля. В доме живет пенсионер с взрослыми детьми. Хозяин дома ужинал, когда услышал звуки пожара. Отправившись проверить, что происходит, он увидел, что полыхают верхние этажи здания. Тут же пожар увидела возвращавшаяся с работы дочь пенсионера и позвонила ему, а после спасателям.