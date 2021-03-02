СПЧ обратился к генпрокурору по иску в 15 млн против свердловского СМИ

Глава комиссии по средствам массовой информации Совета по правам человека при президенте России Павел Гусев попросил дать правовую оценку иску в 15 миллионов рублей в отношении уральского издания Ура.ру.

Павел Гусев отметил, что обращения направлены во все инстанции, однако в настоящий момент на них нет реакции. Он обратился в суд, прокуратуру и правительство Республики Чечня. Напомним, 15 февраля стало известно, что суд удовлетворил иск бывшего заместителя прокурора Урус-Мартановского района Мурата Залзаева в отношении Ура.ру на 15 миллионов рублей. Поводом стала публикация 2017 года о его участии в ДТП. Залзаев утверждает, что из-за новости ему пришлось уволиться из прокуратуры. Как пишет издание, если вышестоящая инстанция не отменит решение, любой, доказавший, что о нем была опубликована недостоверная информация, сможет по решению суда закрыть СМИ. Для большинства редакций взыскание таких сумм означает банкротство. Суд обязал уральское СМИ выплатить 15 млн рублей за новость о чеченском экс-прокуроре

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