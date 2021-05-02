«Пригнали пожарный поезд»: огонь на площади 800 квадратных метров потушен в Серове

Вызов на пульт оператора поступил 1 мая в 21.28. Сообщается, что горели два неэксплуатируемых здания. К тушению были привлечены 23 сотрудника МЧС и четыре пожарных автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Очевидцы сообщают, что ранее здания принадлежали лесокомбинату, но позднее у них появился другой собственник. На видео за деревьями виден огонь, пишет «Глобус Серов».
Даже пожарный поезд пригнали, рассказал очевидец.
Свидетели сообщили, что тушение затруднял порывистый ветер. По данным МЧС, с огнем удалось справиться к 01.55. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались почти до 05.00.
Напомним, 1 мая было продлено предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области.