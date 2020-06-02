В Нижнем Тагиле найден разлагающийся труп с признаками криминальной смерти

Напомним, 1 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила сторож автостоянки на улице Свердлова, 11 обнаружил тело мужчины. Охранник рассказал полицейским, что накануне вечером видел нетрезвого человека, который ходил возле стоянки, и посоветовал ему уйти. На следующее утро при обходе он обнаружил труп и сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОП № 17 видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Документов при мужчине не было. Заявление о пропаже человека с такими приметами в правоохранительные органы также не поступало.