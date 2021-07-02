Ущерб свыше 100 тысяч: неизвестный обокрал иномарку утром в Екатеринбурге

По словам владелицы автомобиля Анны, она припарковала свою иномарку недалеко от автобусной остановки, после чего отошла. Когда Анна вернулась, то не обнаружила в машине телефон и кошелек. Она отметила, что мужчина шел со стороны Волгоградской, сообщает Е1.
А потом ушел в сторону магазина «ЭлектроМир», в направлении Волгоградской, только через дворы,подчеркнула Анна.
В результате ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина отправится в колонию строгого режима за кражу в храме. Он похитил кольца, которые принадлежали одному из прихожан.