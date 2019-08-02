В Екатеринбурге из-за дождей затопило набережную Исети
Сегодня, 09:12ПроисшествияФото: «Удобный город»/Telegram
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В Екатеринбурге затопило набережную Исети. Горожане в интернете публикуют фото затопленных улиц, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Затопленными оказались также улицы Малышева, Ленина, Карла Либкнехта, рядом с Театром музкомедии.
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Синоптики обещают, что ливни продолжатся до 3 августа. 2 августа МЧС объявило штормовое предупреждение.
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