В Екатеринбурге обнаружен подпольный цех по производству алкоголя
Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
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В Екатеринбурге сотрудники ОМОН совместно УФСБ и ГУ МВД изъяли 10 тонн контрафактной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сюжеты: Екатеринбург
Точка по розливу алкоголя находилась на проспекте Космонавтов. В складском помещении располагались две автоматические линии. Также было изъято более 165 тысяч бутылок с этикетками известных алкогольных марок.
Правоохранители задержали 26 рабочих, которые являются выходцами из бывших союзных республик.
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