В Нижнем Тагиле разобрали музей горной техники
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: группа "ВКонтакте" "Типичный Тагильчанин"
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В Нижнем Тагиле на Строгановских отвалах Высокогорского рудника находится уникальный музей горной техники под открытым небом. 2 августа в ВК-группе «Типичный тагильчанин» появились фото, на которых видно, что часть техники музея убрана, а оставшуюся — ломают и разбирают.
Сюжеты: Нижний Тагил
Представители ОАО «ВГОК», которому принадлежит музей, пообещали дать комментарий позже.
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