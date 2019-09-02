В Екатеринбурге машина с четырьмя детьми врезалась в автокран

Машина Toyota Sienta врезалась в автокран. В ГИБДД пояснили, что на месте работают правоохранители. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В автомобиле находились дети трех, пяти и семи лет и их мамы. Все шестеро пострадавших получили сотрясения головного мозга, у детей также ушибленные раны. Женщины от госпитализации отказались.