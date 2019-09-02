В Екатеринбурге машина с четырьмя детьми врезалась в автокран
Сегодня, 20:42ПроисшествияФото: Ура.ру
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2 сентября в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Машина Toyota Sienta врезалась в автокран. В ГИБДД пояснили, что на месте работают правоохранители. Пострадавшие были доставлены в больницу.
В автомобиле находились дети трех, пяти и семи лет и их мамы. Все шестеро пострадавших получили сотрясения головного мозга, у детей также ушибленные раны. Женщины от госпитализации отказались.
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