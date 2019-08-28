В Нижнем Тагиле 14-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси
28 августа на улице Щорса столкнулись ВАЗ-21099 и «Рено Логан», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель ВАЗ-21099, следуя по Северному шоссе со стороны улицы Щорса в сторону Восточного шоссе, возле дома № 41 по улице Щорса не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующей по встречной полосе автомашиной «Рено Логан».
В ДТП пострадала 14-летняя тагильчанка. Девочка вместе с мамой и новорожденной сестрой ехала на такси к родственникам. Она была доставлена в больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы.
Сотрудники ГИБДД установили, что оба водителя были трезвы. Пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, а новорожденный ребенок находился в автолюльке.
Водителем ВАЗа оказался 18-летний житель Невьянска, стаж вождения которого составляет 1 месяц 15 дней. За рулем «Рено Логан» был тагильчанин, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.