В Нижнем Тагиле 14-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси

Водитель ВАЗ-21099, следуя по Северному шоссе со стороны улицы Щорса в сторону Восточного шоссе, возле дома № 41 по улице Щорса не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующей по встречной полосе автомашиной «Рено Логан».

В ДТП пострадала 14-летняя тагильчанка. Девочка вместе с мамой и новорожденной сестрой ехала на такси к родственникам. Она была доставлена в больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы.

Сотрудники ГИБДД установили, что оба водителя были трезвы. Пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, а новорожденный ребенок находился в автолюльке.