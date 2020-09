В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник с ОВЗ

В Екатеринбурге из окна школы № 9 выпал первоклассник с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На данный момент по факту происшествия организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По предварительным данным, первоклассник находился на уроке музыки, который проводился в актовом зале. Перед началом занятия преподаватель открыла окно для проветривания. Один из учеников в ходе урока сидел рядом с учителем. После завершения преподаватель стала выстраивать детей в колонну и отошла к детям. Как раз в этот момент ребенок выпал из окна. Ребенок 2003 года рождения является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Семья на профилактических учетах не состоит. Видимых повреждений на теле ребенка не выявлено. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу для проведения обследования. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников образовательного учреждения. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. 30 августа в Нижнем Тагиле из окна на первом этаже дома на улице Зари выпала девочка. В результате она получила травмы и была госпитализирована. В Нижнем Тагиле ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения из окна

