В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник с ОВЗ

По предварительным данным, первоклассник находился на уроке музыки, который проводился в актовом зале. Перед началом занятия преподаватель открыла окно для проветривания. Один из учеников в ходе урока сидел рядом с учителем. После завершения преподаватель стала выстраивать детей в колонну и отошла к детям. Как раз в этот момент ребенок выпал из окна.