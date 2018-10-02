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Житель Полевского пытался украсть через окно велосипед собутыльника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Полевского пытался украсть через окно велосипед собутыльника

Сегодня, 14:10Происшествия
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