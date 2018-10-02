Житель Полевского пытался украсть через окно велосипед собутыльника

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Пьяный 31-летний житель Полевского был пойман полицейскими, когда через окно квартиры на первом этаже пытался вытащить велосипед, принадлежащий собутыльнику.
Во время патруля полицейские заметили нетрезвого мужчину, вылезающего из окна квартиры на первом этаже в доме №9 на улице Челюскинцев. Задержанный признался, что пытался украсть велосипед собутыльника, так как ему не хватало денег на водку.
Ранее мужчина уже был неоднократно судим, сообщает «Екатеринбург в эфире».
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