Видео о мужчине с молотком стало причиной проверок полицией жителей Екатеринбурга

Видео о мужчине с молотком стало причиной проверок полицией жителей Екатеринбурга
Видео о мужчине с молотком стало причиной проверок полицией жителей Екатеринбурга
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: 1MediaInvest
Полицейские опрашивают жильцов одного из дворов Академического в Екатеринбурге после инцидента с молотком. Видео стало причиной проверок.

После публикации в соцсетях видеозаписи об угрозах ребенку мужчиной с молотком В Академическом районе Екатеринбурга правоохранители начали опрашивать жильцов двора, где произошёл инцидент. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские пытаются установить личность мужчины и принять соответствующие меры. Информацию по сообщению отрабатывают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних территориального УВД.

По одной из отрабатываемых версий, возможно, ребенка мужчины кто-то обидел, а отец среагировал неадекватно и вооружился молотком, при помощи которого нормальные люди забивают гвозди, а не угрожают детям. Сыщики опрашивают жильцов микрорайона с целью установления личности гражданина для принятия необходимых мер реагирования, сообщил Валерий Горелых.

Напомним, видео с мужчиной с молотком в руках выложили в сеть в субботу, 2 октября. По словам очевидцев, кто-то из детей обидел ребенка свердловчанина, после чего уралец стал угрожать обидчикам молотком.

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Екатеринбург
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