Видео о мужчине с молотком стало причиной проверок полицией жителей Екатеринбурга

По одной из отрабатываемых версий, возможно, ребенка мужчины кто-то обидел, а отец среагировал неадекватно и вооружился молотком, при помощи которого нормальные люди забивают гвозди, а не угрожают детям. Сыщики опрашивают жильцов микрорайона с целью установления личности гражданина для принятия необходимых мер реагирования, сообщил Валерий Горелых.