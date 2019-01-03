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Новый 2019 год
Мужчина за рулём снегохода насмерть разбился под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Snow winter vehicle blue snowboard extreme sport 1176447 pxhere.com

Мужчина за рулём снегохода насмерть разбился под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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