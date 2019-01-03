Мужчина за рулём снегохода насмерть разбился под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом в ночь на 2 января в посёлке Черноисточинск.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель – молодой человек – ехал на снегоходе по центру посёлка около двух часов ночи. Вероятно, он не справился с управлением, и произошло ДТП.
Молодой мужчина получил множественные травмы, передаёт ИА «Все новости». Он скончался в карете скорой помощи.
Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-группе МВД ММУ «Нижнетагильское». Обстоятельства аварии выясняют специалисты.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей