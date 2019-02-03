Их было двое: магазин «Магнит» ограблен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ночь со 2 на 3 февраля, по сообщениям жителей Тагилстроя, был ограблен магазин «Магнит» по адресу ул. Попова, 14. Инцидент произошел в 4 часа утра.

По предварительной информации, двое молодых людей разбили стекло в запасном выходе магазина, один залез внутрь и выставил наружу две коробки с неизвестным содержимым. Затем молодые люди скрылись.

Один с коробками побежал в сторону Гвардейского бульвара. Второй, оставшийся на месте преступления, скрылся опять в магазине, выбегая из него упал на спину, что-то рассыпал, поспешно собрал и скрылся с места преступления,рассказали редакции TagilCity.ru жители дома напротив, проснувшиеся от звона бьющихся стекол.

Приметы грабителей очевидцы не запомнили.

Спустя пару минут после инцидента на место ЧП приехала полиция.