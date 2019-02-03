Их было двое: магазин «Магнит» ограблен в Нижнем Тагиле
В ночь со 2 на 3 февраля 2019 года в Нижнем Тагиле по адресу ул, Попова, 14 неизвестные ограбили магазин «Магнит».
В Нижнем Тагиле в ночь со 2 на 3 февраля, по сообщениям жителей Тагилстроя, был ограблен магазин «Магнит» по адресу ул. Попова, 14. Инцидент произошел в 4 часа утра.
По предварительной информации, двое молодых людей разбили стекло в запасном выходе магазина, один залез внутрь и выставил наружу две коробки с неизвестным содержимым. Затем молодые люди скрылись.
Один с коробками побежал в сторону Гвардейского бульвара. Второй, оставшийся на месте преступления, скрылся опять в магазине, выбегая из него упал на спину, что-то рассыпал, поспешно собрал и скрылся с места преступления,рассказали редакции TagilCity.ru жители дома напротив, проснувшиеся от звона бьющихся стекол.
Приметы грабителей очевидцы не запомнили.
Спустя пару минут после инцидента на место ЧП приехала полиция.
Получить оперативные комментарии в правоохранительных органах редакции не удалось.
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