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Их было двое: магазин «Магнит» ограблен в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Их было двое: магазин «Магнит» ограблен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:25ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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