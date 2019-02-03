Опасный попутчик: неизвестный угрозами угнал автомобиль у жителя Среднеуральска

Установлено, что пострадавший в этот день ехал домой в Среднеуральск и по пути решил подвезти мужчину, который голосовал на дороге. По прибытию на место попутчик, применив в виде оружия некий предмет, завладел автомобилем.

Прокатившись на нем, через некоторое время мужчина бросил машину у торгового центра в Верхней Пышме и вернулся домой в Среднеуральск.