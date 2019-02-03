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Опасный попутчик: неизвестный угрозами угнал автомобиль у жителя Среднеуральска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опасный попутчик: неизвестный угрозами угнал автомобиль у жителя Среднеуральска

Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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