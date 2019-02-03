Опасный попутчик: неизвестный угрозами угнал автомобиль у жителя Среднеуральска
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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26 января житель Среднеуральска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина пояснил, что попутчик, угрожая оружием, завладел его машиной.
Установлено, что пострадавший в этот день ехал домой в Среднеуральск и по пути решил подвезти мужчину, который голосовал на дороге. По прибытию на место попутчик, применив в виде оружия некий предмет, завладел автомобилем.
Прокатившись на нем, через некоторое время мужчина бросил машину у торгового центра в Верхней Пышме и вернулся домой в Среднеуральск.
В этот же день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Выяснялось, что ранее он был судим за употребление наркотиков. В настоящее время мужчина заключен под стражу, сообщает МО МВД России «Верхнепышминсикй».
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