В Нижнем Тагиле пропал 17-летнего подросток
Сегодня, 15:39ПроисшествияФото: паблик «ЧП Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле разыскивают 17-летнего Дмитрия Наговицына. Юноша проживает в общежитии на улице Карла Маркса, откуда ушёл первого февраля, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В полиции также рассказали, что в ходе поисковых мероприятий выяснилось, что в последний раз молодого человека видели вечером, первого февраля, в развлекательном заведении на Северном посёлке. После чего домой он не вернулся. Телефон юноши недоступен.
По словам полицейских, одет Дмитрий Наговицын был в в зимнюю куртку и синие джинсы. Рост 178 см, глаза зелено-голубые.
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Пропавший Дмитрий Наговицын
Фото: «ЧП Нижний Тагил»
В данный момент полиция проверяет знакомых Дмитрия. Если кому-то известно о местонахождении юноши, просьба сообщить в отдел полиции № 16 по телефону: 97-64-02.
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