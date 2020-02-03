В Нижнем Тагиле вынесен приговор банде взломщиков банкоматов

По версии следствия, один из фигурантов дела искал банкоматы на первых этажах зданий, проверял наличие охранной сигнализации и подбирал способы взлома.

С помощью электронного устройства для создания радиопомех банда отключала сигнализацию и проникала в помещения. Газосварочным оборудованием злоумышленники разрезали корпус банкоматов и изымали деньги.

Одному дали 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму — три года, третьему — 3,5 года. Всех взяли в под стражу в зале суда,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда.