В Нижнем Тагиле вынесен приговор банде взломщиков банкоматов
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 3 февраля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор трем участникам банды взломщиков банкоматов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По версии следствия, один из фигурантов дела искал банкоматы на первых этажах зданий, проверял наличие охранной сигнализации и подбирал способы взлома.
С помощью электронного устройства для создания радиопомех банда отключала сигнализацию и проникала в помещения. Газосварочным оборудованием злоумышленники разрезали корпус банкоматов и изымали деньги.
Одному дали 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму — три года, третьему — 3,5 года. Всех взяли в под стражу в зале суда,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда.
Так же в пресс-службе добавили, что в пользу УБРиР подсудимые должны выплатить 50 тысяч рублей, а в пользу ВТБ — 7,5 миллиона рублей.
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