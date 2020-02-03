Жительница Нижнего Тагила из ревности сожгла машину бывшей подруги своего жениха

Как пояснили изданию в пресс-службе Ленинского райсуда, летом прошлого года тагильчнка приехала к дому своего жениха на улице Газетная и заметила там иномарку, принадлежащую бывшей возлюбленной мужчины. Подсудимая в порыве ревности облила авто бензином и подожгла.