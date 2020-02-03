Жительница Нижнего Тагила из ревности сожгла машину бывшей подруги своего жениха
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле вынесен приговор 34-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в умышленном поджоге чужого автомобиля, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснили изданию в пресс-службе Ленинского райсуда, летом прошлого года тагильчнка приехала к дому своего жениха на улице Газетная и заметила там иномарку, принадлежащую бывшей возлюбленной мужчины. Подсудимая в порыве ревности облила авто бензином и подожгла.
Хозяйке автомобиля был причинен материальный ущерб в размере 140 тысяч рублей. Подсудимая вину признала и возместила сумму полностью.
Суд признал женщину виновной по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно.
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