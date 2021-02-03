Свердловские полицейские вынесли на руках из леса заблудившегося дедушку

Правоохранители пошли по следам мужчины в лес, подсвечивая дорогу фонариками. Через шесть километров дедушку обнаружили, но от холода он не мог самостоятельно передвигаться. Тогда стражи порядка на руках вынесли его из леса и передали медикам «скорой».