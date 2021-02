Свердловские полицейские вынесли на руках из леса заблудившегося дедушку

В Свердловской области сотрудники полиции нашли и вынесли на руках заблудившегося в лесу дедушку, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне вечером оператору дежурной части в городе Асбест поступило сообщение о пропавшем пожилом мужчине 1947 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было вычислено предполагаемое местонахождение мужчины. На место были направлены сотрудники местного отдела полиции. Правоохранители пошли по следам мужчины в лес, подсвечивая дорогу фонариками. Через шесть километров дедушку обнаружили, но от холода он не мог самостоятельно передвигаться. Тогда стражи порядка на руках вынесли его из леса и передали медикам «скорой». У пострадавшего диагностировано легкое обморожение. Как рассказал пенсионер, он вышел прогуляться и заблудился. Самостоятельно он не смог найти выход из леса и позвонил жене, которая вызвала полицейских. Напомним, 1 февраля в поселке Белоярский Свердловской области патрульные ГИБДД увидели загоревшийся жилой дом. Они вывели из огня старушку и вынесли газовый баллон, предотвратив взрыв. В Свердловской области инспекторы ГИБДД предотвратили взрыв и спасли женщину из огня

