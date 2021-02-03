В Нижнем Тагиле полицейские поймали орудовавших на Тагилстрое «соцработниц»

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в ближайших магазинах и аптеках и вышли на след двух местных жительниц, 45 и 24 года. Девушка является матерью двоих малолетних детей, ранее не имела проблем с законом, но её муж отбывает срок за имущественные преступления. Старшая подруга снимает у нее квартиру и ранее была неоднократно судима. Последний раз освободилась условно-досрочно около года назад. Правоохранители подозревают, что именно старшая женщина втянула молодую маму в преступную деятельность.