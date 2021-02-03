В Нижнем Тагиле полицейские поймали орудовавших на Тагилстрое «соцработниц»

В Нижнем Тагиле полицейские поймали орудовавших на Тагилстрое «соцработниц»

Сегодня, 17:55ПроисшествияPhoto: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские задержали женщин, которых подозревают в обмене настоящих денег старушки на билеты банка приколов, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Бдительная пенсионерка из Тагилстроевского района обратилась в полицию с сообщением о двух подозрительных женщинах, которые звонили во все квартиры, рассказали в пресс-службе.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в ближайших магазинах и аптеках и вышли на след двух местных жительниц, 45 и 24 года. Девушка является матерью двоих малолетних детей, ранее не имела проблем с законом, но её муж отбывает срок за имущественные преступления. Старшая подруга снимает у нее квартиру и ранее была неоднократно судима. Последний раз освободилась условно-досрочно около года назад. Правоохранители подозревают, что именно старшая женщина втянула молодую маму в преступную деятельность.

Выяснилось, что жертвой «соцработниц» стали как минимум две старушки. У одной из них из сумки украли шесть тысяч рублей и банковскую карту, которую позднее обнаружили дома у подозреваемых. В куртке у женшин обнаружили «билеты банка приколов».

На текущий момент ведется проверка на причастность женщин к другим похожим преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистке выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а молодую мать отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 29 января сообщалось, как две жительницы Нижнего Тагила представились «соцработницами» и обменяли пять тысяч рублей пенсионерки на «билеты банка приколов».

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