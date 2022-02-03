Чемпион по пауэрлифтингу в Екатеринбурге перевел свои призовые мошеннице

Чемпион по пауэрлифтингу в Екатеринбурге перевел свои призовые мошеннице
Чемпион по пауэрлифтингу в Екатеринбурге перевел свои призовые мошеннице
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: pixabay.com

Телефонная мошенница в Екатеринбурге «развела» на деньги чемпиона России

Инцидент произошел в конце января, но известно об этом стало недавно. На уловку мошенницы попался один из участников чемпионата России по пауэрлифтингу.

Чемпионат России по пауэрлифтингу состоялся в конце января. Одним из его участников был 19-летний спортсмен с Дальнего Востока. Одержав победу, молодой человек получил призовые 20 тысяч рублей и решил приобрести смартфон iPhone X.

Вариант подешевле покупатель искал не в магазине, а на одном из сайтов объявлений в сети интернет. Ему понравился гаджет, который продавала одна девушка. Спортсмен набрал указанный номер телефона и договорился о сделке, после чего перевел собеседнице 17 тысяч рублей.

После получения денег хозяйка iPhone перестала отвечать на звонки. Приезжий понял, что его обманули и обратился в полицию, сообщили Ура.Ру в УМВД по Екатеринбургу.

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Екатеринбург
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