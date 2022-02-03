Чемпион по пауэрлифтингу в Екатеринбурге перевел свои призовые мошеннице

Чемпионат России по пауэрлифтингу состоялся в конце января. Одним из его участников был 19-летний спортсмен с Дальнего Востока. Одержав победу, молодой человек получил призовые 20 тысяч рублей и решил приобрести смартфон iPhone X.
Вариант подешевле покупатель искал не в магазине, а на одном из сайтов объявлений в сети интернет. Ему понравился гаджет, который продавала одна девушка. Спортсмен набрал указанный номер телефона и договорился о сделке, после чего перевел собеседнице 17 тысяч рублей.
После получения денег хозяйка iPhone перестала отвечать на звонки. Приезжий понял, что его обманули и обратился в полицию, сообщили Ура.Ру в УМВД по Екатеринбургу.