Сердечный приступ случился у пенсионерки в очереди в поликлинику в Екатеринбурге

У пенсионерки в Екатеринбурге произошел сердечный приступ, пока она стояла в очереди к врачу. Об этом рассказала дочка женщины.

На прошлой неделе семья из пяти человек заболела. У всех болело горло, была высокая температура, а также отмечался кашель и чихание. 65-летние жаловались на конъюктивит. Однако это оказался не коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на одну из заболевших. За несколько дней, по ее словам, семья вылечилась, но ее мама болела дольше всех. Возможной причиной женщина называет длинные очереди в больницах, где можно заразиться сильнее. Когда пенсионерка отправилась в поликлинику закрывать больничный, то ей пришлось провести пол дня в очереди. В результате, по словам женщины, у ее мамы случился сердечный приступ.

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