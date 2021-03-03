Три года грозит безработному рецидивисту за истязание матери в Нижнем Тагиле

Установили «кухонного бойца» во время профилактического обхода ранее судимых лиц. 66-летняя старушка, проживающая на Старателе, пожаловалась стражам порядка на систематические побои со стороны безработного сына.
Полицейские установили, что мужчина уже был ранее судим за побои и истязание.
Виной всему — злоупотребление алкоголем. В состоянии опьянения мужчина становится агрессивным. Из-за этого разрушилась его семейная жизнь, а сейчас, продолжая прикладываться к бутылке, он срывается на собственной престарелой матери: сам нигде не работает, при этом постоянно требует с нее деньги на спиртное, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее мужчина уже привлекался по этим же мотивам, но мать пожалела его и дело завершилось примирением в суде.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 117 УК РФ (Истязание) и статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Напомним, 17 декабря 2020 года сообщалось о заведении уголовного дела. 16-летняя девочка написала заявление о том, что ее опекун издевалась над ней и еще пятью приемными детьми. Она рассказала, что она и еще пятеро детей спят на полу, а за каждую провинность опекун заставляет плеваться в лицо. Еще одна дочь женщины, по словам девочки, долгое время проживает в чулане и не выходит из него. В результате девочка сбежала.