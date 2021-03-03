Три года грозит безработному рецидивисту за истязание матери в Нижнем Тагиле

Напомним, 17 декабря 2020 года сообщалось о заведении уголовного дела. 16-летняя девочка написала заявление о том, что ее опекун издевалась над ней и еще пятью приемными детьми. Она рассказала, что она и еще пятеро детей спят на полу, а за каждую провинность опекун заставляет плеваться в лицо. Еще одна дочь женщины, по словам девочки, долгое время проживает в чулане и не выходит из него. В результате девочка сбежала.