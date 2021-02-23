Банда из пяти человек в Екатеринбурге 6 часов держала в гараже похищенного слесаря

Банда увезла похищенного мужчину в гараж Чкаловского района Екатеринбурга, перед этим напав на него с перцовым баллончиком в подъезде, пишет «КП-Екатеринбруг».
Им удалось похитить десять тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. Уже в 6.00 неизвестные сообщили, что он еще должен 500 тысяч рублей,сообщил источник в силовых структурах.
После шести часов истязаний злоумышленники отпустили слесаря домой. Пострадавший обратился в полицию не сразу.
Через несколько дней сотрудниками СОБРа и ОМОНа было произведено задержание пяти подозреваемых. Каждый из них оказался ранее судим. На данный момент в отношении злоумышленников было заведено уголовное дело.
Напомним, в октябре 2020 года в Екатеринбурге банда из восьми злоумышленников избила молодого человека нетрадиционной ориентации. Пострадавший сразу же написал заявление в полицию.