Банда из пяти человек в Екатеринбурге 6 часов держала в гараже похищенного слесаря

Пять человек похитили слесаря металлоконструкций, продержав его в гараже Екатеринбурга несколько часов. Злоумышленники требовали выкуп за похищенного в размере 400 тысяч рублей.

Банда увезла похищенного мужчину в гараж Чкаловского района Екатеринбурга, перед этим напав на него с перцовым баллончиком в подъезде, пишет «КП-Екатеринбруг». Им удалось похитить десять тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. Уже в 6.00 неизвестные сообщили, что он еще должен 500 тысяч рублей,сообщил источник в силовых структурах. После шести часов истязаний злоумышленники отпустили слесаря домой. Пострадавший обратился в полицию не сразу. Через несколько дней сотрудниками СОБРа и ОМОНа было произведено задержание пяти подозреваемых. Каждый из них оказался ранее судим. На данный момент в отношении злоумышленников было заведено уголовное дело. Напомним, в октябре 2020 года в Екатеринбурге банда из восьми злоумышленников избила молодого человека нетрадиционной ориентации. Пострадавший сразу же написал заявление в полицию. «Пригласили на свидание»: В Екатеринбурге банда избила битами и ограбила гея

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter