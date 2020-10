Тагильский суд оставил под стражей главаря банды екатеринбургских сутенеров

Ленинский суд Нижнего Тагила принял решение оставить под стражей главаря банды сутенеров, работавших в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Во время суда права Александра Колосова отстаивало четыре адвоката, два из которых оказались новыми. Следователь объяснил, по какой причине обвиняемый должен оставаться под стражей: несколько дней назад в уголовное дело Колосова была добавлена 2 статья 309 УК РФ («Принуждение к уклонению от дачи показаний с помощью насилия»). По версии следствия, обвиняемый способен оказывать давление на свидетелей. Однако адвокаты Колосова делали упор на то, что у остальных фигурантов дела была выбрана более легкая мера пресечения. В результате, судья выслушала обе стороны и приняла решение оставить Александра Колосова под стражей до 31 декабря. По ее мнению, обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться или начать оказывать влияние на свидетелей и менять ход дела. Адвокаты намерены обжаловать решение. Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая контролировала рынок проституции. Преступной деятельностью группировка занималась на протяжении нескольких лет и на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией. Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 годов. А накануне главарь банды сутенеров был переведен в изолятор Нижнего Тагила по собственному ходатайству, в котором Александр отдельно указал на суицид своего брата и подельника Андрея Колосова, которого также содержали в екатеринбургском СИЗО. Ранее, во время судебного процесса, Александр говорил, что опасается за свою жизнь, а поэтому требует, чтобы его выпустили из-под стражи. В Екатеринбурге задержана банда сутенеров

