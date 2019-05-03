В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в стоявшие на светофоре машины
Сегодня, 00:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 мая на Южном подъезде Нижнего Тагила водитель ВАЗ-2112 врезался в остановившиеся на светофоре Iran Khodro Samand и Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель ВАЗ-2112 был с признаками алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования отказался, отметили в госавтоинспекции.
Пассажирка Iran Khodro Samand получила незначительные травмы,сообщил TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
На место ДТП выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей