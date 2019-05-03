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В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в стоявшие на светофоре машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в стоявшие на светофоре машины

Сегодня, 00:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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