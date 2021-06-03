Продукты гниют после пожара с апреля на заводе в Екатеринбурге

На складе замороженной продукции на территории «Уралмашзавода» до сих пор не устранены последствия пожара.
По словам одного из арендаторов помещений предприятия, продукция, хранившаяся на складе, гниет и привлекает полчища насекомых.
Трупный запах распространился по всему заводу и в некоторых районах Уралмаша. Начинает ухудшаться состояние людей, работающих рядом со складом. Кроме того, когда начнутся дожди, весь яд потечет в сточные воды, по заводу, рассказал арендатор 66.ru.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе «Уралмашзавода». Там отметили, что индивидуальный предприниматель, владеющий складом и землей, игнорирует запросы на устранение последствий пожара.
Напомним, пожар на складе с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на территории завода Екатеринбурге произошел вечером 24 апреля. С огнем, распространившимся на территории площадью 800 квадратных метров, боролись 42 сотрудника пожарной службы и 12 единиц спецтехники.