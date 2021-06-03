Продукты гниют после пожара с апреля на заводе в Екатеринбурге

После пожара, случившегося больше месяца назад на территории предприятия, «Уралмашзавод» в Екатеринбурге атаковали тысячи мух. На невыносимый запах гниения жалуются жители района.

На складе замороженной продукции на территории «Уралмашзавода» до сих пор не устранены последствия пожара. По словам одного из арендаторов помещений предприятия, продукция, хранившаяся на складе, гниет и привлекает полчища насекомых. Трупный запах распространился по всему заводу и в некоторых районах Уралмаша. Начинает ухудшаться состояние людей, работающих рядом со складом. Кроме того, когда начнутся дожди, весь яд потечет в сточные воды, по заводу, рассказал арендатор 66.ru. Данную информацию подтвердили в пресс-службе «Уралмашзавода». Там отметили, что индивидуальный предприниматель, владеющий складом и землей, игнорирует запросы на устранение последствий пожара. Напомним, пожар на складе с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на территории завода Екатеринбурге произошел вечером 24 апреля. С огнем, распространившимся на территории площадью 800 квадратных метров, боролись 42 сотрудника пожарной службы и 12 единиц спецтехники. Пожар на складе замороженной продукции потушен в Екатеринбурге

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