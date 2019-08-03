Зампредседателя Заксобрания Свердловской области умер от продолжительной болезни

Анатолий Сухов родился в городе Верхний Уфалей Челябинской области. После окончания Академии труда и социальных отношений работал на Свердловской железной дороге.

В 1986 году его избрали секретарем партбюро станции Свердловск-Сортировочная, затем — председателем профсоюзного комитета станции.

В 1994 году Сухов стал директором Свердловского отделения филиала Центрального отраслевого отделения социального страхования на Свердловской железной дороге. С 2000 года он работал председателем Дорожной территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. В 2004 году Сухова назначили первым заместителем председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.