Дело обвиняемого в насилии и убийстве 11-летней девочки из Асбеста передали в суд

Дело обвиняемого в насилии и убийстве 11-летней девочки из Асбеста передали в суд
Дело обвиняемого в насилии и убийстве 11-летней девочки из Асбеста передали в суд
Сегодня, 11:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Предполагаемого убийцу и насильника 11-летней девочки будут судить. Дело Артема Осипова передали в Свердловский областной суд.

Дело предполагаемого насильника и убийцы Артема Осипова передали в областной суд в Екатеринбурге. Материалы пришли из Асбеста, пишет Е1. Родные погибшей Полины будут настаивать на самом суровом наказании для него.

Судьей по делу Осипова будет Александр Ладин — именно он занимался делом Ксении Каторгиной.

Напомним, 12 ноября 2020 года 11-летняя Полина вышла из своей квартиры в Асбесте и не вернулась домой. СКР возбудили уголовное дело. Убийцей подростка оказался местный 40-летний ранее судимый Артем Осипов.

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