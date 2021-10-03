Прохожие обнаружили труп мужчины в парке Екатеринбурга

Прохожие обнаружили труп мужчины в парке Екатеринбурга
Прохожие обнаружили труп мужчины в парке Екатеринбурга
Сегодня, 11:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Харитоновском парке Екатеринбурга найден труп мужчины. Предположительно, местный житель утонул в пруду.

О находке очевидцы рассказали в телеграм-канале «Инцидент-Екатеринбург». Раздетый труп мужчины был обнаружен утром в воскресенье, 3 октября. На месте работают полиция.

Напомним, СКР проводит проверку из-за мумии в одном из подъездов Екатеринбурга.

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Екатеринбург
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